Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, raggiunto da L'Interista ha dato il suo voto alla stagione del club nerazzurro: "Direi 7. Che è un bel voto, lo preciso, ma pesa l'essere usciti così presto sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League. Ci sono rimasto male. Anche perché il gol fatto da Federico Dimarco mi aveva illuso dandomi ancora più forza di credere che potessimo farcela. Poi va bene, è andata come è andata". Paolillo approva la scelta di Simone Inzaghi come punto fermo: "Sta facendo esprimere la squadra ad un livello di gioco che è veramente fantastico, bello da vedere e fruttuoso nei risultati. C'è ovviamente margine di miglioramento, ma indubbiamente così va già bene".

Si passa poi agli aspetti societari, partendo dai rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella: "Fino a quando c'è Beppe Marotta non sono preoccupato, lui sa come far quadrare i conti e le situazioni e certamente agirà per il meglio. Poi certo, abbiamo visto che le sirene incantatrici arrivano da ogni Paese e mai dire mai, ma speriamo di no. Zhang e Oaktree? L'apertura al rinnovo del prestito certamente agevolerebbe la ricerca di un compratore, è inevitabile data la situazione. Indubbiamente c'è più respiro, ma qualcosa dovrà cambiare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!