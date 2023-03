"Ua squadra che perde nove partite in 27 giornate di campionato non è competitiva". E' amaro il commento di Ernesto Paolillo a proposito dello score in questa Serie A dell'Inter, seconda in classifica ad anni luce di distanza dal Napoli capolista. "Il tecnico (Inzaghi, ndr) ci ha messo del suo - ha aggiunto l'ex dirigente nerazzurro a Radio Bruno -. I giocatori quando devono scendere in campo in Europa hanno un rendimento perché magari devono mettersi in mostra, in campionato vedo un impegno diverso. Contro la Juve non correva nessuno, c'è una monotonia nel gioco".