Assegnata la Panchina d'Oro per la stagione 2022/23. A vincere il premio è Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, allenatore più votato dai colleghi presenti oggi a Coverciano, chiamati a decretare il loro miglior allenatore della stagione scorse. L'ex allenatore del Napoli ha incassato 42 voti sui 61 votanti, precedendo in classifica, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi e quello del Milan, Stefano Pioli. Per il tecnico toscano è la seconda Panchina d'oro della carriera dopo quella vinta nel 2004-05 ai tempi dell'Udinese. A consegnare il premio è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Assegnata anche la Panchina d'oro del calcio femminile per la stagione 2022/23. Riceve il premio Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile. Seguito da Piovani del Sassuolo e Rita Guarino dell'Inter Women, che ha ricevuto tre voti, uno in meno di Piovani.

