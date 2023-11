E' stata resa nota la classifica dettagliata con il numero dei voti ottenuti da ciascun giocatore in graduatoria per il Pallone d'Oro 2023. Lionel Messi, vincitore per l'ottava volta del premio, l'ha spuntata con 462 punti, mentre Erling Haaland, secondo classificato, si è fermato a quota 357 punti. Decisamente staccato Kylian Mbappé, medaglia di bronzo con 250 punti. Per quel che riguarda i giocatori dell'Inter candidati, Lautaro Martinez ha ottenuto appena 4 punti, mentre Nicolò Barella è rimasto all'asciutto. Due, infine, i punti presi da André Onana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!