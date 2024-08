Il Talleres ha trovato la soluzione per 'indennizzare' l'Independiente Rivadavia che si appresta a salutare Tomas Palacios destinato all'Inter. La formazione di Cordoba rilascia infatti il difensore Imanol Segovia, che chiude la sua esperienza in prestito al Talleres per tornare al Racing Avellaneda, che poi lo girerà proprio alla Lepra per andare a rimpiazzare proprio Palacios. Segovia si legherà all'Independiente fino fino a dicembre 2025.

