A poche ore da Bologna-Inter, il doppio ex Gianluca Pagliuca parla ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A esalta il lavoro fatto da Thiago Motta alla guida dei rossoblu: "Sta facendo un lavoro straordinario, se vince tante partite in casa è perché la squadra domina e gioca bene. Poi ci voglie la cattiveria e l'organizzazione difensiva. E il Bologna è incredibile, se prende gol difficilmente si fa rimontare, al contrario se prende gol riesce quasi sempre a rimontare nella ripresa. Loro e l'Inter sono le uniche due squadre che hanno questo vantaggio, è molto importante".

Pagliuca si sofferma anche sull'Inter lodando Yann Sommer: "A me piace, è un portiere pratico; para, coi piedi deve migliorare tanto ma non ti fa l'errore. André Onana era più cavallo pazzo, faceva il miracolo ma poi la papera. Sommer è il portiere ideale per l'Inter di adesso". Chiosa sul match di domani: "Per il Bologna sarebbe la consacrazione al 100%. Negli ultimi anni il Bologna è sempre stato la bestia nera dell'Inter e cercherà di fare lo sgambetto. L'Inter ha tanti punti di vantaggio e la sfida con l'Atletico Madrid, ma vista l'esperienza degli anni passati vorrà giocarsela. Sarà una partita equilibrata e che può finire con tanti gol fatti. Io prevedo un 2-2, sarebbe la gara perfetta con un punteggio ideale e andrebbe bene a entrambe".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!