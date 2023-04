"Domina, ma con i cambi la squadra di sgonfia". È una parte del commento della Gazzetta dello Sport al 5,5 in pagelle rifilato a Simone Inzaghi dopo l'1-1 tra Salernitana e Inter. Il tecnico non è l'unico insufficiente tra i nerazzurri: si beccano il 5 Lautaro, Lukaku, Brozovic, Gagliardini e Onana, mentre Dumfries prende mezzo voto in più. Sufficienza per Darmian e Acerbi, 6,5 per gli altri. Il migliore è Gosens, autore di un gol e di una prestazione che gli valgono il 7.