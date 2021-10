Pagelle GdS – Perisic un fattore. Dumfries e Handanovic sotto il 6

Grande partita per il croato, ma il migliore è Dzeko

Non ci sono altre insufficienze. Inzaghi è da 6,5 ("Ha tra le mani una macchina da gol ed è un suo merito, per scelte e impostazione. Sull'equilibrio bisogna lavorare"). Stesso voto per lo scudiero De Vrij ("Puntuale, non era una serata semplice anche come letture"), mentre Skriniar ("Meno scintillante del solito") e Dimarco ("Sostituzione tattica, non aveva demeritato") si spartiscono un 6. Altra sufficienza per Brozovic, "per una volta sotto il livello abituale", mentre Barella sale a 6,5, perché "cresce fino a diventare dominante". Benissimo il centrosinistra, 7 sia per Vidal ("Quando il pallone pesa, lui c'è") che per Perisic ("Fattore decisivo per la vittoria"). Un buon 6,5 per Martinez, che "apre con un pallone stupendo a Dzeko e chiude con una traversa e un tiro al volo che per poco non fissa il 4-1". Un 6 per tutti i subentrati, da Bastoni a Sensi, tranne Kolarov che è sv.