Paesi Bassi, Van Gaal: “De Ligt risorto dalle tenebre, ma De Vrij è incredibile”

Il ct degli Orange sulla concorrenza tra lo juventino e l'interista: "Stefan è in forma, Matthijs sta tornando dall'oscurità"

Le recenti prestazioni sciorinate da Matthijs de Ligt con la maglia della Juve hanno riacceso la concorrenza con Stefan de Vrij per affiancare l'inamovibile Virgil van Dijk nel cuore della retroguardia dei Paesi Bassi. Lo ha fatto intendere neanche troppo velatamente Louis van Gaal, ct degli Orange, nella conferenza stampa prima della gara con la Lettonia: "De Ligt è risorto dalle tenebre. L'ho visto nelle ultime due partite, si sono visti progressi reali: sono molto contento. Si sta avvicinando sempre di più a giocare di nuovo, ma ha un concorrente incredibile come Stefan de Vrij. Ha fatto grandi cose nelle ultime tre partite. Penso che sia stato il protagonista in due di quelle tre partite. De Vrij è in forma e De Ligt sta tornando dall'oscurità".