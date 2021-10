Paesi Bassi, ritorno a casa dolce per De Vrij: “Ancora in testa, andiamo avanti”

Il difensore interista ieri al De Kuip, suo vecchio stadio ai tempi del Feyenoord: "Felice di essere tornato"

Ritorno a casa dolce per Stefan de Vrij che, al De Kuip, suo vecchio stadio ai tempi del Feyenoord, ha partecipato da spettatore privilegiato in campo alla festa del gol dei Paesi contro Gibilterra. "Felice di essere tornato al De Kuip. Ancora in testa, andiamo avanti", ha scritto il difensore dell'Inter sul suo profilo Twitter all'indomani del 6-0 che ha permesso agli Orange di restare al primo posto del gruppo G di qualificazione a Qatar 2022.