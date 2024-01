Torna a dire la sua Carlo Pacifici, presidente dell'Aia, intervistato da a margine della firma del Protocollo d'intesa tra la Città di Roma Capitale e l'Aia in merito all'istituzione di percorsi formativi alla carriera di arbitro presso gli Istituti d'istruzione secondaria di secondo grado. "Assolutamente non mi preoccupano le voci che danno Orsato pronto ad andare ad arbitrare in Arabia Saudita. Al di la' delle battute che fanno scalpore, Daniele Orsato è parte integrante del nostro gruppo e penso avra' un futuro anche all'interno della nostra organizzazione" ha detto il numero uno dell'Associazione Italiana Arbitri sulle voci di mercato che riguardano Orsato.

Sul Var poi aggiunge:

"Abbiamo investito molto sulla Var Room e su di un gruppo di varisti altamente specializzati. Siamo un esperimento importante anche a livello europeo e internazionale. La Var è uno strumento giovane, dobbiamo ancora mettere a punto alcune situazioni, ma siamo su strada giusta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!