Arriva un altro estratto dell'intervista concessa da André Onana , portiere dell'Inter, ai microfoni di BeIN Sports : "La Champions League sta diventando un obiettivo serio? Sì, lo è sempre stato per noi, è un obiettivo serio. Abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da giocarci contro la Juventus, poi c'è il campionato da finire nel migliore dei modi. Vogliamo fare il massimo, speriamo che vada tutto bene".

Se battete il Benfica potete trovare il vostro grande rivale, il Milan, in semifinale.

"Sì, ma non ci stiamo ancora pensando. Poi loro comunque dovrebbero battere prima il Napoli, bisogna pensare gara dopo gara. Sicuramente affrontare il Milan sarebbe speciale, è un derby e giocheremmo entrambe le sfide nello stesso stadio, in casa nostra. Sarebbe magnifico".