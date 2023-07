"L'Inter è un sentimento, è per questo che ti resta dentro". André Onana, da ieri ufficialmente nuovo portiere del Manchester United, conferma l'assoluta sincerità delle parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport e non smette di pensare al suo vecchio club, che oggi ha voluto salutare nuovamente rispondendo su Twitter a due messaggi che erano stati pubblicati nelle scorse ore, quelle del suo addio definitivo. "Grazie mille", ha scritto il camerunese all'in bocca al lupo dei nerazzurri con tanto di cuori a corredo. Per poi aggiungere una gif con Javier Zanetti che urla 'Forza Inter sempre'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!