La grande notte è arrivata. Questa sera, allo stadio Da Luz di Lisbona, l'Inter si gioca l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Intercettato ai microfoni di Inter TV, André Onana si proietta così all'imminente sfida europea: "Dobbiamo sperare in una grande partita, in una bella partita - dice il portiere nerazzurro -. Ci siamo preparati molto bene per momenti come questi".

La tensione è alta, in serate come queste servono energie positive.

"Sempre, la tensione è alta quando giochi per l'Inter ma noi siamo abituati. Non vediamo l'ora di giocare".