Olé – Lautaro in campo contro l’Uruguay? Fonti interne all’AFA: non è escluso

Dopo il riposo a scopo precauzionale, il Toro è pronto a scendere in campo nel match con la Celeste

Tenuto precauzionalmente ai box dallo staff medico della Nazuionale argentina per un piccolo sovraccarico muscolare, Lautaro Martinez potrebbe tornare a disposizione di Lionel Scaloni per la partita con l'Uruguay, programmata nella notte italiana di domenica. Ieri, l'attaccante dell'Inter si è allenato regolarmente con i giocatori che non hanno preso parte alla sfida col Paraguay e, se tutto filerà liscio, sarà considerato recuperato al 100%. Secondo fonti all'interno dell'AFA contattate da Olé, non si può escludere la presenza del Toro al Monumental, anzi.