Olanda-Montenegro, chance da titolare per Dumfries. De Vrij ancora dal 1′

Spazio a due interisti nell'11 iniziale degli Orange nella sfida sulla strada verso Qatar 2022

Chance dal 1' questa sera, in Olanda-Montenegro, per Denzel Dumfries. Secondo i colleghi di AD, Louis Van Gaal, ct degli Orange, punterà sul laterale interista preferendolo a Timber che era partito dal via nel match pareggiato a Oslo con la Norvegia di Haaland. Nessuna sorpresa nel cuore della difesa: Stefan de Vrij giocherà titolare, come anticipato ieri proprio dal tecnico di Amsterdam.