OB Odense, Augustinus: “Se Eriksen vuole tornare a giocare, qui c’è posto”

Enrico Augustinus, direttore della società Odense Sport&Event, che ha in mano la gestione del club calcistico della città danese, ha dato una disponibilità di massima ad accogliere Christian Eriksen qualora questi avesse l'opportunità e decidesse di proseguire la propria carriera in patria: "Certo che c'è posto qui all'OB se Christian vuole tornare in campo". Non ci saranno ovviamente pressioni da parte della società, ma se si verificassero le condizioni allora l'ipotesi potrebbe diventare concreta: "Però penso che non ci siano club danesi pronti a garantirgli un ingaggio adeguato. Forse solo il Copenaghen", ha poi precisato Augustinus ai microfoni di BT. Ricordiamo che di recente Eriksen è tornato ad allenarsi proprio sui campi dell'OB.