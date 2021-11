O Jogo – Inter su Kostic: Lazaro pedina di scambio nell’affare con l’Eintracht?

L'indiscrezione di mercato arriva dal Portogallo, dove il laterale austriaco sta giocando in prestito secco al Benfica

Valentino Lazaro è già nei piani dell'Inter per il 2022/23 come... pedina di scambio. E' quanto riferisce il quotidiano portoghese O Jogo, parlando di possibile inserimento del laterale austriaco, poco utilizzato fin qui dal Benfica anche per via dei tanti infortuni, nella possibile trattativa estiva con l'Eintracht Francoforte per acquistare Filip Kostic, candidato a prendere il posto di Ivan Perisic in caso di mancato rinnovo di quest'ultimo con i nerazzurri. Una mossa che si renderebbe necessaria da parte del club milanese per abbassare il prezzo cartellino del serbo che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.