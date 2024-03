"Conto in un nuovo stadio del Milan e in un nuovo stadio dell’Inter. Parlo non da tifoso ma da ministro". Le parole rilasciate ieri da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e vicepresidente del consiglio, non sono andate giù a Giuseppe Sala, sindaco di Milano che sta cercando di trattenere i due club a San Siro puntanto sulla ristrutturazione, con WeBuild che entro giugno dovrà consegnare il piano di fattibilità.

"Purtroppo, il ministro Salvini non ha alcuna competenza manageriale - la replica del primo cittadino, riportate sulle colonne dell'edizione di Milano di Repubblica -. Vive in un mondo in cui tutto sembra dipendere dalla 'volontà' politica e rilascia dichiarazioni in libertà che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Non aver di fatto mai lavorato lo porta solo a sognare ponti e altre opere di fantasia, ma senza preoccuparsi della fattibilità pratica. Come se contassero solo le parole. In realtà ciò che conta sono i fatti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!