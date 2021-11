Nuovo stadio, Sala: “Approvazione interesse pubblico domani o venerdì prossimo”

Il sindaco di Milano: "Per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze"

Mattia Zangari

Sulla delibera per decretare l'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio di San Siro la Giunta comunale sta "lavorando" e l'approvazione "se non è domani, sarà venerdì prossimo". Lo ha spiegato Beppe Sala, sindaco di Milano, a margine delle celebrazioni per il 4 novembre.

"Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze", ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo. La decisione dell'interesse pubblico "credo vada spiegata bene, anche alla cittadinanza e a tutto il mondo della politica. Penso che per come siamo partiti due anni fa, abbiamo fatto dei grandi passi avanti e a mio giudizio il fatto di essere riuscito a riportare le squadre al rispetto dell'indice volumetrico del Pgt è una cosa molto positiva".