Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nella giunta del Comune di Milano, nel tornare a ribadire la propria contrarietà all'abbattimento dello stadio di San Siro ha lanciato affermazioni pesanti nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera a Palazzo Marino nel quale sono state approvate le modifiche per il progetto del nuovo impianto: "Dal dibattito pubblico è uscito che il Meazza non va abbattuto. Le squadre minacciano di andarsene? Ancora gli credete, se ne sarebbero già andate, a loro interessa soltanto la speculazione immobiliare. Noi torneremo alla carica su ristrutturazione e ammodernamento, avete snobbato le nostre proposte ma date credito a due ultraindebitati fondi stranieri che hanno presentato solo quelle che anche loro stessi hanno definito ipotesi emozionali. Ma non saranno questi due fondi a gestire le cose, ci hanno già detto che appena verrà dato il timbro al progetto loro venderanno”.