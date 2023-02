"In merito alla notizia riportata su alcuni organi di stampa circa il presunto progetto dello stadio di Milano da realizzarsi nelle aree definite "ex Snai", Snaitech Spa -proprietaria degli Ippodromi di Milano - smentisce la notizia dell'avvenuta vendita delle piste di allenamento". Con questa precisazione, la società che gestisce le piste milanesi ridimensiona le voci circolate nella mattinata odierna circa la possibilità di costruire il nuovo stadio di Milano nell'area dell'allenamento dei cavalli in zona ippodromo La Maura. Nell'articolo del Corriere della Sera la proprietà veniva indicata nel gruppo Fcma.