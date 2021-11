Nuovo San Siro, Sala: “Non disponibile a metterlo in discussione”

Il sindaco di Milano: "Referendum? Il problema è che se è ‘stadio sì o stadio no’ io mi fermo e sto a guardare"

“Io non sono disponibile a partecipare a un dibattito che metta ancora in discussione” la realizzazione del nuovo stadio a San Siro. È quanto ribadisce Beppe Sala, che a margine della presentazione del libro di Enrico Passaro si dice invece “disponibile a discutere sul come, e quindi per esempio di come utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non su stadio sì o stadio no”.