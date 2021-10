Nuovo San Siro, Malagò: “Il CIO è osservatore interessato, il tema va aggredito”

Il presidente del CONI: "Ho sentito Sala, con Inter e Milan devono decidere cosa fare"

A margine della cerimonia di consegna dei 'Collari d'oro', Giovanni Malagò, presidente del CONI, si è soffermato con i cronisti presenti, dicendo la sua anche sulle ultime evoluzioni relativamente al progetto del nuovo San Siro: "Ho sentito in questi giorni Sala, oggi non era qui perché aveva impegni importanti a livello istituzionale a Roma - le sue parole a FcInternews.it -. Politicamente ha dovuto aspettare la conclusione delle elezioni comunali per riprendere il dossier, non sarebbe stato giusto prima delle elezioni. Ora ha convocato Inter e Milan, l'argomento va aggredito: devono decidere cosa fare. Noi siamo attenti osservatori come CIO e io ancora di più come presidente di Milano-Cortina perché la cerimonia inaugurale è prevista a San Siro il 6 febbraio 2026. Fate voi i calcoli. Non ho nessuna preoccupazione, noi dobbiamo avere un San Siro, poi non spetta a noi dire quale. Non vogliamo trovarci davanti a un cantiere".