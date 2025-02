Giuseppe Sala detta i tempi a Inter e Milan sul fronte stadio. Il sindaco di Milano, incalzato dalla stampa sulla questione, ha riferito che i due club dovranno presentare il documento relativo al piano economico-finanziario per il nuovo stadio a San Siro entro 20 giorni.

"Nella giornata di giovedì si è svolto in Comune un nuovo incontro tecnico - ha poi aggiunto il primo cittadino del capoluogo lombardo, come raccolto dai colleghi di Calcio e Finanza -. Io non vi ho partecipato, ma le tempistiche che mi auguro sono queste".

