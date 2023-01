Pochi giorni dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, il mondo del calcio perde anche Gianluca Vialli. L'ex calciatore era malato da tempo per un tumore al pancreas. Qualche settimana fa aveva rinunciato al ruolo dirigenziale in nazionale per continuare le cure a Londra. Aveva 58 anni. Nell'estate 2021, da capo delegazione della nazionale italiana, si era tolto la soddisfazione di vincere l'Europeo con l'Italia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!