Giacomo Stabile non potrà rispondere alla prima chiamata assoluta della Nazionale italiana Under 19 di Bernardo Corradi, che lo aveva inserito tra i convocati in vista dell'amichevole contro i pari età della Spagna, in programma domani, a Coverciano. Come comunicato dalla Figc, infatti, il difensore dell’Inter Primavera resterà a disposizione di Simone Inzaghi per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita; al suo posto ci sarà il compagno di squadra Francesco Stante.