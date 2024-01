Giacomo Stabile è la novità nella lista dei convocati della Nazionale italiana Under 19 diramata da Bernardo Corradi in vista dell'amichevole contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 17 gennaio, a Coverciano. Il difensore dell’Inter Primavera è alla sua prima chiamata con gli azzurrini e va a unirsi a un gruppo di ventuno giocatori che comprende anche il compagno di club Luca Di Maggio, ormai un habitué in questa categoria. L’elenco dei convocati:

Portieri: Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Sudtirol), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Giacomo Stabile (Inter), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Marco Romano (Genoa), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelé (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese).

