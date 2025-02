La Nazionale italiana di Luciano Spalletti si radunerà dal 17 marzo al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, la casa dell'Inter, per preparare la doppia sfida contro la Germania valida per i quarti di finale della Nations League.

Per la cronaca, il match d'andata andrà in scena a San Siro il 20 marzo, mentre tre giorni dopo le due squadre si affronteranno per il ritorno a Dortmund. In caso di passaggio del turno, gli azzurri finirebbero nel girone A di qualificazione ai prossimi Mondiali (Irlanda del Nord, Slovacchia, Lussemburgo; al contrario, Donnarumma e compagni se la vedrebbero Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.