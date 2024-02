Il Napoli non ha preso sul personale la scelta di Piotr Zielinski di non rinnovare il suo contratto con gli azzurri, per liberarsi a zero e accasarsi all'Inter a partire da luglio. A confermarlo è Mauro Meluso, direttore sportivo dei partenopei: "Se ci ha dato fastidio il fatto che abbia sostenuto le visite mediche con l'Inter? Non ci siamo rimasti male, fa parte di un percorso lavorativo - le sue parole in esclusiva a DAZN -. Piotr ha fatto le sue scelte, noi abbiamo fatto la nostra offerta importante, ma lui ha scelto un'altra strada. Il Napoli anche negli anni passati ha avuto giocatori in scadenza che hanno onorato il proprio contratto, come credo che farà Zielinski".

