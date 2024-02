Spesso tacciato di essere un allenatore monotematico a livello tattico, affezionato a quel 3-5-2 che gli ha fatto ottenere le migliori soddisfazioni in carriera, Walter Mazzari sta dimostrando di avere una maggior apertura ad adottare sistemi differenti nella sua seconda esperienza al Napoli: "Le ultime teorie di Coverciano degli innovatori dicono che spesso per non dare vantaggi agli avversari riescono a cambiare modulo di settimane in settimana - ha detto WM in conferenza stampa -. Ho lavorato tre settimane continuative e sono riuscito a insegnare ai miei ragazzi tre moduli, il 3-4-3. il 4-3-3 e il 3-5-2. La squadra ha assimilato tre moduli ed è un vantaggio poter cambiare anche durante la partita più moduli. Non vi dirò come partiremo domani, ma i ragazzi sono in grado di giocare in più modi. Col Milan, a parte il grandissimo errore sul gol di Theo Hernandez, abbiamo disputato una grande partita, non meritavamo di perdere. Poi c'è un discorso da fare su Kvara, che aveva più difficoltà a smarcarsi. Gli ho un po' cambiato la posizione e secondo me ha fatto bene".

Dalla tattica, Mazzarri passa a parlare di un singolo, Piotr Zielinski, forse il giocatore di cui si parla di più per la sua decisione di non rinnovare col club partenopeo per accasarsi all'Inter dal prossimo luglio: "Il ragazzo nello spogliatoio non è cambiato, è sempre lo stesso di questi sette anni - assicura il tecnico toscano -. Dovrò capire io quando lui c'è con la testa perché sappiamo tutti che probabilmente non ci sarà più, io ho letto che potrebbe aver firmato per un altro club. Si è fermato a Milano (dopo che il Napoli ha giocato col Milan, ndr), che ne so? Questo è comprensibile. Se è proiettato da un'altra parte, può non essere concentrato come negli altri anni. Valuteremo di volta in volta quando ci servirà".

