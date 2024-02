Walter Mazzarri non teme cali di concentrazione da parte di Piotr Zielinski, giocatore che saluterà il Napoli a fine stagione per approdare all'Inter dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con gli azzurri. "Non ci sono problemi, deve onorare la maglia anche se ha firmato per un'altra squadra - ha detto WM a DAZN dopo la vittoria in rimonta degli azzurri contro il Verona -. Con la Lazio lo ha fatto vedere, ora è fuori perché è infortunato. Milan? Se sarà in buono stato fisico e aiuterà la squadra, non ci saranno problemi; è un campione. L'esclusione dalla lista Uefa è arrivata perché dovevamo fare delle scelte, è normale pensare a dare una possibilità di giocare a chi sarà il futuro del Napoli".

