Il futuro al Napoli di Giacomo Raspadori è in bilico. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'ex Sassuolo non sarebbe soddisfatto della collocazione tattica all'interno della squadra partenopea e valuta l'idea di cambiare aria in estate, cercando un ambiente dove possa esprimersi nel suo ruolo preferito e godere di più minuti in campo. In questo senso, l'interesse principale è quello di Inter e Juventus, che possono offrirgli maggiori garanzie soprattutto dal punto di vista tattico.

