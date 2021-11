GdS – Nandez torna in orbita Inter. Colpo di gennaio? Serve l’offerta giusta

Il centrocampista del Cagliari continua a desiderare la maglia nerazzurra

Nahitan Nandez non ha smesso di sognare l'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista del Cagliari, dopo il flirt in estate, potrebbe tornare nell'orbita nerazzurra in vista della finestra invernale di calciomercato.

L'ex Boca Juniors ha un contratto fino al 2024, in cui è inserita una clausola da 36 milioni di euro, ma ritiene che il suo ciclo a Cagliari sia chiuso. Forte di una promessa fatta da Giulini, vuole lasciare la Sardegna a gennaio. "Per l'Inter sarebbe perfetto e ci sono due motivazioni: la duttilità che permette di utilizzarlo in più ruoli; l'enorme desiderio di indossare la maglia nerazzurra al punto da aver sfidato il mondo tra luglio e agosto scorsi", si legge sulla Rosea. Ma il Cagliari non intende fare sconti e la dirigenza nerazzurra dovrà presentare un'offerta giusta per regalarlo ad Inzaghi.