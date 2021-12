Nainggolan e l’addio alla Roma: “Ho preso la scelta giusta, anche se a malincuore”

Il Ninja ricorda il trasferimento all'Inter e il saluto al club giallorosso: "Sono uno molto orgoglioso, sono deluso per come è finita la mia storia"

"Sono uno molto orgoglioso, sono deluso per come è finita la mia storia". Durante l'intervento sulle frequenze di TeleRadioStereo, Radja Nainggolan torna indietro nel tempo e ricorda con amarezza il trasferimento che l'ha portato dalla Roma all'Inter: "È arrivato un direttore (Monchi, ndr) che sembrava mi volesse bene ma poi con me si è comportato male. Essendo orgoglioso mi dispiace: se non c'è posto per me saluto volentieri gli uomini finti. Alla fine del percorso con la Roma la mia più grande delusione è stata che è arrivato questo signore che penso abbia voluto vendere tutti i giocatori presi da Sabatini. È stato il mio grande rammarico. Per come sono fatto io ho preso la scelta giusta, anche se a malincuore".