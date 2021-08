Nainggolan deluso dal Cagliari: “Era la mia priorità, ma mi hanno tradito”

Intervistato dall'Unione Sarda, il Ninja esprime dispiacere e delusione sul mancato trasferimento in rossoblu

Alla vigilia della gara d'esordio con l'Anversa, in campo domani contro l'Omonia valida per le qualificazioni di Europa League, Radja Nainggolan torna a parlare del suo trasferimento in Belgio, dopo la lunga trattativa con il Cagliari che non ha però portato il risultato sperato e fortemente voluto dal Ninja, amareggiato per l'epilogo. "Mi hanno tradito, sono deluso" esordisce Radja a L'Unione Sarda, dove racconta la delusione del mancato affondo da parte del club rossoblu: "Non c’era un interesse abbastanza forte nei miei confronti. Ho dato la mia disponibilità, la mia priorità era Cagliari, ho sempre pensato di tornare. Ho pressato il presidente Giulini e il direttore, ma a un certo punto sono come spariti, mi hanno mollato. Ci sono rimasto molto male, il sogno era chiudere la carriera a Cagliari. La mia volontà era chiara, uno rinuncia a tanti soldi, ma dall’altra parte non ho mai visto la volontà di riprendermi. Tanto verrà lo stesso, pensavano".