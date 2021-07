Nainggolan-Cagliari, Strootman: “E’ un giocatore dell’Inter, non dico niente”

L'olandese in dribbling di fronte alla domanda sul possibile approdo del Ninja in Sardegna

Kevin Strootman ha scelto di approdare al Cagliari anche grazie all'assist di Radja Nainggolan. Lo ha confermato l'olandese, durante la conferenza stampa di presentazione da giocatore rossoblu: "L'anno scorso ho parlato con lui, mi ha detto di venire al Cagliari perché sarei stato bene", ha detto centrocampista, ex compagno del Ninja alla Roma. Prima di dribblare la domanda sul possibile approdo del belga in Sardegna: "E' un giocatore dell'Inter, mi ha fatto l'in bocca al lupo. Noi vogliamo giocatori di qualità come lui in squadra, ma è ancora dell'Inter e non posso dire niente".