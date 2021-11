Nainggolan attacca: “Martinez? Con Conte, il Belgio avrebbe vinto dei trofei”

Il Ninja confronta le gestioni di Wilmots e Martinez inserendo nel discorso l'ex tecnico dell'Inter

Dopo aver preso il posto di Marc Wilmots sulla panchina del Belgio, Roberto Martinez non è riuscito nell'impresa di far vincere i Diavoli Rossi. L'ex Inter Radja Nainggolan non vede differenze tra le due gestioni e butta in mezzo al discorso anche il nome di un vincente come Antonio Conte: "La squadra del 2016 (con Wilmots come ct, ndr) non era ancora pronta. Poi hanno pensato che dipendesse dall'allenatore della nazionale - racconta il Ninja a Play Sports -. Se si confronta il percorso con Wilmots e il percorso con Martinez, si nota che nulla è cambiato in termini di risultati. Se ci fosse stato Antonio Conte, il Belgio avrebbe vinto dei trofei" ipotizza il belga nel suo intervento.