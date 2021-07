Muniz, a giorni l’offerta dell’Inter al Flamengo. L’attaccante sogna l’Europa

L'Al Nasr rimane in corsa con un'offerta importante, ma il classe 2001 del Mengao sembra preferire l'approdo in una big europea

Potrebbe arrivare già nei prossimi giorni l'offerta ufficiale da parte dell'Inter per Rodrigo Muniz, il giovane attaccante del Flamengo. La notizia è stata divulgata dal giornalista brasiliano Venê Casagrande sul suo canale YouTube: Muniz, rivela, è ancora nel mirino dell'Al Nasr, che propone anche una cifra importante. Ma il 20enne attaccante del Mengao preferirebbe sicuramente un'esperienza in una big europea. I contatti con l'entourage da parte del club nerazzurro sono sempre più fitti, l'Atletico Madrid si è tolto dalla corsa per paura di aste: la situazione potrebbe avere sviluppi interessanti per l'Inter. Il Flamengo è fermo sulla richiesta di 8 milioni di euro.