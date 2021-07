Mulattieri-Crotone, presto l’ufficialità: l’attaccante si allena con i rossoblu

Il classe 2000 in campo con gli squali grazie al nullaosta concesso dall'Inter

Doppia sessione di lavoro quest’oggi per il Crotone al centro sportivo Antico Borgo. Gli squali, che domani affronteranno l'Inter in amichevole, al mattino hanno sostenuto forza e possessi, mentre nel pomeriggio sono stati impegnati in un lavoro tattico.