Che tipo di prestazione è stata per l'arbitro Guida di Torre Annunziata? Secondo la Gazzetta dello Sport, la sua linea è stata quella dell'arbitraggio all'europea, lasciando correre anche contrasti duri spesso e volentieri. Metro uniforme per tutta la partita.

Ma la rosea isola un episodio in particolare, quello che origina al 32' il gol dell'1-1 di Lautaro Martinez. "Darmian non va sulla palla e sbraccia su Chiesa (non sul volto), Guida è vicino, vede e lascia correre. Valutazione da campo, ok, ma i dubbi restano", si legge.