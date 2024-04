Serata tutto sommato tranquilla per l'arbitro Piccinini, che vede bene in particolare nelle situazioni più delicate di Udinese-Inter.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, al 3' del secondo tempo, è giusto annullare per fuorigioco il gol di Carlos Augusto, più avanti di tutti dopo il colpo di testa di Lautaro. E il direttore di gara vede benissimo anche in occasione del fallo di Okoye su Thuram: il francese aveva anticipato il portiere che in uscita alta non colpisce il pallone, ma travolge l'interista.