Moviola GdS – All’Inter manca un rigore: Chiellini su Barella all’11’

La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: penalty per i nerazzurri a inizio gara

Direzione sicura, ma non impeccabile quella di Doveri nel Derby d'Italia di Supercoppa. E la Gazzetta dello Sport sottolinea come all'Inter manchi almeno un calcio di rigore. "Coi difendenti in ritardo su chi si è guadagnato in anticipo palla e spazio, era da rigore l’entrata di De Sciglio su Dzeko (penalty assegnato) come il contatto di Chiellini su Barella all’11’ pt - si legge nel box moviola dedicato alla sfida di ieri a San Siro -. Doveri ha assegnato solamente il secondo e Mazzoleni (Var) gli ha lasciato potere decisionale nel primo episodio in cui il direttore di gara ha valutato dinamica e intensità: il rigore, però, si poteva assegnare". Mancano anche alcuni gialli in ordine sparso: il più evidente su Chiellini, che ferma Dzeko in azione promettente di ripartenza.