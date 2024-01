Le modalità con cui la famiglia Friedkin hanno annunciato il divorzio tra la Roma e José Mourinho non è piaciuto per nulla a Fabio Capello, uno che quella piazza l'ha vissuta in prima persona vincendo anche uno storico scudetto: "E' stato trattato in maniera poco rispettosa per quello che ha rappresentato per il calcio mondiale - ha detto l'ex tecnico a Sky Sport -. Non mi convince quello che è stato fatto dalla proprietà. Questa cosa successe anche a me quando fui esonerato da ct della Russia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!