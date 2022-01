Mourinho ritrova l’Inter e San Siro: “Devo cercare di non avere emozioni”

Lo Special One tornerà nel suo vecchio stadio per i quarti di finale di Coppa Italia: "Lì la gente non dimentica"

Che emozioni proverà José Mourinho nel tornare a San Siro per sfidare l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia? "Non lo so, mi devo preparare emozionalmente come ho fatto nella partita di Roma contro l'Inter. Devo cercare di non avere emozioni e di fare una partita come un’altra" risponde lo Special One a SportMediaset dopo il triplice fischio di Roma-Lecce. "Dopo dipende, sono tornato a San Siro per giocare contro il Milan e mi hanno insultato (ride, ndr). Con l’Inter la gente non la farà - continua il tecnico della Roma -. Andrò con l’intenzione di fare la partita per la mia Roma e i tifosi dell’Inter faranno il tifo per la loro squadra, per i loro giocatori e per il loro allenatore, che non sono io. Ma lì la gente non dimentica".