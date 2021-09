Mourinho: “Lazio-Inter 2010? Ricordo il mancato appoggio dei tifosi biancocelesti”

Il tecnico della Roma alla vigilia del derby: "L'Inter vinse la partita come altre in quella stagione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del suo primo derby romano, di scena domani all'Olimpico alle 18, José Mourinho ha risposto a domanda sulla rivalità tra i due club della capitale e sui ricordi di Lazio-Inter 0-2 del 2010, match che segnò un'altra tappa nel cammino dei nerazzurri verso la conquista dello scudetto: "Sono qui da pochi mesi e devo capire di più nel dettaglio alcune dinamiche, devo essere più dentro per capire tutto. La rivalità - ha spiegato il tecnico della Roma - è una cosa bella al 100%, se alleno il Real Madrid i tifosi non vogliono il Barcellona campione, in Portogallo il Benfica non vuole che vinca il Porto. Questa è la bella rivalità e mi piace tanto giocare il derby, è un privilegio giocare un nuovo derby ed essere più ricco dopo questa esperienza. Al di là del significato, voglio che la squadra abbia più ambizione di vincere il derby, non è l'unico obiettivo della stagione. Di Lazio-Inter ricordo che abbiamo vinto 2-0 e mi ricordo il mancato appoggio dei tifosi biancocelesti verso la squadra, però l'Inter ha vinto la partita come altre in quella stagione".