Protagonista di una lunga chiacchierata con Rio Ferdinand sul canale YouTube 'FIVE' in qualità di brand ambassador di Football.com, José Mourinho tocca anche l'argomento Inter quanto interpellato sulle rivalità assaporate in prima persona nelle sue esperienze in panchina: "In Italia la vera rivalità è Inter-Juventus, non Inter-Milan. Non so perché - racconta lo Special One -. Ricordo il primo derby: ero sul nostro autobus, guardavo fuori e vedevo i tifosi che indossavano sciarpe diverse ma arrivavano insieme allo stadio, erano molto amichevoli. Non l'ho sentito come un vero derby. Quando l'Inter gioca contro la Juve, invece, senti subito che tra le due squadre c’è qualcosa di storicamente complicato (sorride, ndr)".

