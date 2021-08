Mourinho: “Discorso scudetto più equilibrato? Chiedete a Inzaghi, non a me”

Ancora una volta risposta da Special One quella data da Mourinho alla vigilia della gara con la Salernitana

"Questo lo dovete chiedere a Simone Inzaghi, non a me".

Avete perso Dzeko, come la Juventus ha perso Ronaldo. Questo mercato aperto a campionato iniziato piace per la possibilità di riparare o se potesse scegliere chiuderebbe prima?

"Se tutti i campionati sono chiusi sì, se sono 1-2 no. Ho vissuto questo in Inghilterra, è una situazione difficile, tu non puoi comprare ma qualcuno può comprare i tuoi, è troppo rischioso. A tutti gli allenatori piacerebbe avere la rosa perfetta a inizio luglio e lavorare tranquillamente, però se siamo solo noi italiani a pensare a questo, l'esperienza mi dice di no".