Il format della Coppa Italia non convince José Mourinho , che non lo ha nascosto a margine del match vinto contro il Genoa che ha aperto le porte dei quarti di finale della competizione alla Roma : "Mi piacerebbe vincerla, l'ho vinta una volta contro la Roma qui a Roma (da allenatore dell'Inter, ndr). Ovviamente mi piacerebbe vincerla a Roma giocando con la Roma, avrebbe uno significato più grande. Ma penso che sia la peggior coppa d'Europa - ha detto senza peli sulla lingua lo Special One -. Non protegge i più piccoli. Non dà animo a quelli che hanno un sogno e non sto parlando di noi. Sto parlando del Torino che vince sul campo del Milan campione d’Italia e la prossima deve giocare fuori casa perché l’anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro ottavi o noni.

Questo non capisco. L’anno scorso abbiamo finito il campionato al sesto posto, l’anno prima al settimo, voglio investire nella Coppa Italia ma se sono una squadra di livello inferiore, non voglio giocarmela. Che motivazione dovrebbero avere? Ora giocano fuori perché il calendario ha deciso questo, dov’è la bellezza della Coppa? Dov’è la bellezza di una grande di andare a giocare sui campi di Serie C con lo stadio pieno? Non capisco come la gente faccia ad accettarlo. La prossima sarà contro la Cremonese in casa o a Napoli e andremo a cercare di vincere. Se perdiamo come abbiamo fatto l’anno scorso va bene, però andiamo. Giocare tre competizioni insieme è dura".