Intervistato in esclusiva da Numerodiez.com, Massimo Moratti, storico presidente dell'Inter, si è espresso su alcuni dei temi più caldi dell'attualità nerazzurra. Partendo con un parere sull'ultimo arrivato alla Pinetina, Yann Sommer: "Non lo conosco bene, l’ho visto giocare anni fa e mi ricordo fosse bravo, quindi penso sia rimasto così. Sicuramente si tratta di un ottimo acquisto da quel punto di vista, però di più non so", le sue parole.

In questa stagione, visti gli addii di Handanovic e Brozovic, il primo capitano sarà Lautaro Martinez, una scelta naturale per MM: "Sicuramente è un ragazzo che ha carattere. Gli argentini sono di carattere e ci tengono al lavoro che fanno, quindi io credo che Lautaro sia orgoglioso di essere il capitano dell’Inter".

Infine, Moratti ha parlato così delle chance della squadra di Inzaghi di vincere la seconda stella: "Inter favorita? Ci manca ancora il centravanti, su cui bisogna ancora lavorare. Arrivato anche questo, credo che potremmo esserlo".